روحاني يفجر مفاجأة ويكشف دولتين وراء انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي

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© Sputnik . Ilya Pitalyev
وتابع: "نمر بظروف اقتصادية صعبة لكننا سوف نعبرها ونحن متقدمون رغم كل الضغوط".
وأضاف روحاني بقوله: "لقد وقفنا أمامهم لحماية برنامجنا من التقنية النووية وربحنا 3 قضايا رفعناها ضد أمريكا في محكمة لاهاي. تقدمنا في العديد من المجالات رغم كل الضغوط ومنها الدفاعات الجوية".
وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا وتصعيدا عسكريا، بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع طهران، وفرض عقوبات عليها، وبعدها وقوع هجوم على أربع ناقلات نفط في بحر عمان، إضافة إلى إسقاط طائرة استطلاع أمريكية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز، واحتجاز حكومة مضيق جبل طارق التابعة لبريطانيا ناقلة نفط إيرانية قالت إن وجهتها سوريا التي يفرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات، بينما ردت طهران باحتجاز ناقلة نفط بريطانية عن مضيق هرمز.
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