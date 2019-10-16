بالفيديو... نائب لبناني يثير حفيظة اللبنانيين بسبب تصريحه الطائفي

وقال النائب ماريو عون بطرح علامات استفهام كبيرة تتعلق بالحرائق التي تندلع في عدد من المناطق اللبنانية ولا سيما في مناطق تابعة لطائفة دون أخرى.

هذا التصريح، أثار غضب عدد كبير من الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذين شنّوا هجومًا على النائب ماريو عون، وطريقة تعاطيه مع هذه "الكارثة" التي أبكت اليوم كلّ اللبنانيين من دون استثناء.