وجبات فضائية إماراتية قد تطرح في الأسواق قريبا

دبي - سبوتنيك. وقالت الوزيرة الإماراتية لوكالة "سبوتنيك": "هذه نقطة انطلاق رائعة حقًا من حيث الغذاء والابتكار في هذا المجال، وهذا هو بالضبط ما تدرسه هيئة سلامة الأغذية".

وأضافت المهيري: "أعتقد أن هذا سوف يصبح الاتجاه ربما سيكون متاح في يوم من الأيام طلب وجبات فضائية من هزاع على موقع أمازون".

يذكر أن رائد الفضاء الإماراتي، هزاع المنصوري، تدرب مع زميله سلطان النيادي، منذ نحو عام، في مركز يوري غاغارين الروسي بمدينة النجوم، في العاصمة موسكو، وأن الرحلة انطلقت من قاعدة بايكونور الروسية في كازاخستان، على متن المركبة الفضائية "سويوز إم إس 15" إلى المحطة الفضائية الدولية، يوم 25 أيلول/سبتمبر الماضي، والتي أقلت رواد فضاء من روسيا الاتحادية والولايات المتحدة ودولة الإمارات.