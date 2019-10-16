الإمارات بصدد إنشاء مركز غذائي مشابه للمدينة الغذائية في موسكو

دبي - سبوتنيك. وقالت الوزيرة الإماراتية لوكالة "سبوتنيك": "لقد تمكنت من زيارة "فود سيتي" في موسكو هذا مثال رائع على كيفية جمع المنتجات من جميع أنحاء البلاد وإنشاء مركز للتسليم. الآن نتفاوض مع الجانب الروسي حول بناء "فود سيتي" في الإمارات العربية المتحدة، من أجل إنشاء مركز لآسيا وأفريقيا. وكما تعلم، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة لا تقتصر فقط على سكان دولة الإمارات نفسها، ولكن أيضًا على البنية التحتية والشبكة التي أنشأناها باستخدام موانئنا وشركات الطيران لدينا"، مشيرة إلى أنه بهذه الطريقة ستكون روسيا قادرة على فتح الفرص أمام ثلاثة مليارات شخص لدخول السوق.
وأضافت المهيري: "لقد بدأنا بالفعل مناقشات مع الحكومة الروسية حول كيفية العمل بشكل أكبر. العلاقات الثنائية بين بلدينا رائعة، وهذا هو الأساس الذي نحتاجه لتوسيع أعمالنا الزراعية. وفي الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، حيث يتعلق الاتجاه الاستراتيجي الأول بالمساعدة المقدمة للأعمال التجارية الزراعية وتنويع مصادر واردات الأغذية. لذا فإن روسيا هي بالتأكيد البلد الذي نفكر فيه".
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