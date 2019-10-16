شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: توقعات بإبرام اتفاق بين الحكومة اليمنية والانفصاليين غدا لإنهاء أزمة عدن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسئولون إنه من المتوقع أن تعلن الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية والانفصاليون الجنوبيون غدا الخميس التوصل لاتفاق بشأن إنهاء النزاع على السلطة فى مدينة عدن الساحلية بجنوب البلاد والذى أحدث شقاقا داخل التحالف العربى الذى يحارب جماعة الحوثى.
وتستضيف السعودية محادثات غير مباشرة بين الجانبين لإعادة بناء التحالف الذي يقاتل حركة الحوثي المتحالفة مع إيران التي طردت الحكومة اليمنية من العاصمة صنعاء قبل خمسة أعوام.
وفتح القتال بين القوات المؤيدة لهادي والانفصاليين جبهة جديدة في الحرب متعددة الأطراف وعقد جهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة.
وقال مسئولان فى حكومة هادى لرويترز، إن اتفاق إنهاء الأزمة فى عدن سيوقع فى الرياض غدا الخميس.
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