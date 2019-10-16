شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن ينفى موافقته على تمديد استئجار إسرائيل لمنطقتى الباقورة والغمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت الخارجية الأردنية ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن الموافقة على تمديد أو تجديد استعمال إسرائيل لمنطقتي الباقورة والغمر. جاء ذلك بحسب ما نقلته شبكة سكاى نيوز اليوم الأربعاء. وأكدت الخارجية أن العمل بالملحقين سينتهي في العاشر من الشهر المقبل بعد مرور 25 عاما على اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية.

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