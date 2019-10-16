العراق.. سكان في ديالى يهددون بالنزوح بعد تصاعد هجمات "داعش"

العراق/ حسين الأمير/ الخليج 365

هدّد سكان إحدى القرى بمحافظة ديالى العراقية، بالنزوح من منازلهم، بسبب تصاعد هجمات تنظيم "داعش" الإرهابي، داعين سلطات الأمن إلى منع عودة نشاط التنظيم في المنطقة.

وفي تصريح للأناضول، قال شامل العبيدي، أحد سكان قرية "أبو كرمة"، إن "الوضع الأمني في القرى التابعة لناحية أبي صيدا شمال شرق ديالى ليس مستقرا، فهناك نشاط متصاعد لمسلحي تنظيم داعش يقابله فتور من قبل قوات الأمن المسؤولة عن المنطقة".

ولفت "العبيدي" إلى أن أحد الحواجز الأمنية، تعرض الثلاثاء، إلى هجوم من قبل تنظيم "داعش" ما أدى إلى إصابة عدد من عناصر القوات الأمنية.

وتابع: "هذا ليس الهجوم الأول، ولم نلحظ أي عملية عسكرية لقوات الأمن لملاحقة أوكار التنظيم في البساتين والحقول المجاورة".

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ولفت إلى أن سكان قرية "أبو كرمة"، اتفقوا على النزوح في حال لم ترسل الحكومة قوات إضافية إليها، لملاحقة عناصر "داعش".

والجمعة الماضي، قال مصدر أمني، إن "140 عائلة هم سكان قرية المخيسة في محافظة ديالى (شرق بغداد)، نزحوا من منازلهم بعد تصاعد تهديدات داعش".

وتشهد محافظة ديالى أعمال عنف متواصلة، تقول قيادات أمنية، إن أغلبها ينفذها عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.

وتجري قوات الأمن في محافظات ديالى، وكركوك وصلاح الدين ونينوى (شمال)، والأنبار (غرب)، عمليات عسكرية متواصلة لمنع عودة نشاط التنظيم.

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