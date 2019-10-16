نبع السلام.. المدفعية التركية تستهدف العناصر الإرهابية بريف رأس العين

شانلي أورفة/الخليج 365استهدفت المدفعية التركية، العناصر الإرهابية في ريف مدينة رأس العين السورية، في إطار عملية "نبع السلام" المتواصلة شرق نهر الفرات شمالي سوريا.وواصلت المدفعية التركية، طيلة الليلة الماضية استهداف الإرهابيين في ريف رأس العين التي تقابل قضاء جيلان بنار بولاية شانلي أورفة التركية.وسُمع دوي انفجارات القصف المدفعي، من قضاء جيلان بنار.وتتواصل عملية نبع السلام التي أطلقتها تركيا استنادا إلى حقوقها النابعة من القانون الدولي، و"حق الدفاع المشروع عن النفس" الذي تنص عليه قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمكافحة الإرهاب، والمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، في إطار احترام وحدة أراضي سوريا.والأربعاء 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

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