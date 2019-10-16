أمير الكويت يعود إلى بلاده بعد فحوصات طبية في الولايات المتحدة

الكويت/ محمد عبدالغفار/ الخليج 365

عاد أمیر الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى بلاده، الأربعاء، قادما من الولایات المتحدة الأمریكیة بعد استكمال فحوصات طبیة.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية، "إن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عاد لأرض الوطن قادما من الولایات المتحدة الأمریكیة وذلك بعد أن تم استكمال الفحوصات الطبیة والتى تكللت نتائجها بالتوفیق والنجاح".

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وفي 8 سبتمبر/ أيلول الماضي، وبعد 6 أيام من وصوله، دخل أمير الكويت إحدى المستشفيات الأمريكية، وقضى بالمستشفى 5 أيام أعلن إثرها مغادرته، بعد استكمال فحوصات طبية "مطمئنة"، بحسب مصادر رسمية كويتية.

وأرجأ أمير الكويت لقاء كان مقررا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 12 من الشهر نفسه.

وفي 25 سبتمبر/أيلول الماضي، هاتف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمير دولة الكويت، للاطمئنان على صحته بعد الفحوصات الطبية التي أجراها بالولايات المتحدة.

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