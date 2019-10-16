العراق.. وقفة ضد قرار عبد المهدي سحب "اللواء 61" من كركوك

كركوك/ علي مكرم غاريب/ الخليج 365

شهدت محافظة كركوك العراقية، وقفة ضد قرار رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، سحب اللواء 61 التابع للقوات الخاصة، من المحافظة.

وذكر مراسل الخليج 365، أن عشرات العراقيين تظاهروا أمام مقر اللواء 61 في المدينة، ضد قرار الحكومة العراقية، الصادر الثلاثاء.

وأعرب المتظاهرون، عن قلقهم من أن يتم تعويض أفراد القوات الخاصة، بقوات إقليم كردستان في شمال العراق "البيشمركة".

وأعلن محافظ كركوك، راكان سعيد، خلال مؤتمر صحفي، رفضه لانسحاب اللواء 61، المرتبطة برئاسة الوزراء، من المدينة.

وأردف سعيد: "نرفض عودة قوات البيشمركة، المرتبطة بالأحزاب السياسية الكردية، إلى كركوك".

وفي حديث للأناضول، قال أحمد عثمان، أحد المشاركين في المظاهرة، إن القوات الخاصة نجحت في توفير الأمن والاستقرار بأفضل شكل في المحافظة.

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وكانت قوات الحكومة الاتحادية فرضت في أكتوبر/تشرين الأول 2017، سيطرتها على محافظة كركوك، بعد أن كانت تخضع لسيطرة قوات إقليم كردستان منذ اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي شمال وغرب العراق صيف 2014.

وقبل ذلك كانت قوات الجيش العراقي وقوات إقليم الشمال تديران أمن المنطقة بصورة مشتركة.

وتشوب العلاقات بين بغداد وأربيل عدة خلافات، منذ سنوات؛ وأبرزها حدود الإقليم، وإدارة الثروة النفطية، وتمويل وتسليح "البيشمركة".

ويرفض التركمان والعرب بمحافظة كركوك عودة الأوضاع في المحافظة ما قبل أكتوبر 2017.

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