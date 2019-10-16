شركة الاتصالات تعلن عن وظائف شاغرة

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صحيفة الخليج الالكترونية
كشفت شركة الاتصالات السعودية، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي وفروعها في مدينة الرياض.
وقالت الشركة، إن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مشرف اللوائح الفنية.
– مطور أول تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات.
– أخصائي قانوني.
– باحث قانوني أول.
– قائد فريق تنمية الأفراد.
ولفتت إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 أكتوبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 أكتوبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنا .
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