عودة أمير الكويت للبلاد بعد إجراء فحوص طبية في أمريكا

جدة - عمرو شويل الكويت- الخليج 365:

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح (90 عاما) عاد إلى البلاد “صباح اليوم الأربعاء قادما من الولايات المتحدة وذلك بعد أن تم استكمال الفحوصات الطبية”.

ويحكم الشيخ صباح الكويت العضو في منظمة أوبك منذ 2006 ويوجه سياساتها الخارجية منذ أكثر من 50 عاما.

وقال مكتب الأمير في أغسطس آب إنه عانى من انتكاسة صحية دون تقديم المزيد من التفاصيل. وسافر إلى الولايات المتحدة لعقد اجتماع

مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكن تم إلغاؤه بعد نقله إلى المستشفى.