هل العصائر المعلبة مريحة للأطفال؟

الأربعاء 16 أكتوبر 2019

العصائر المعلبة

متابعات_الخليج 365

العصائر المعلبة مريحة للأطفال خارج البيت، ولكن خبراء صحة الأطفال يقولون إنها تحتوي على الكثير من السكريات.

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والأهم أنه يتم احتساؤها كلها دفعة واحدة لأنها غير قابلة لإعادة الغلق، كما أن العبوات التي لاتعاد للبائع تتسبب في كثير من المخلفات. كما أن المختصين في حماية المستهلك يشيرون إلى أن العصائر المعلبة ليست مشروبا منعشاً يروي الظمأ.

ولأن هذه العبوات مصنفة "عصيراً"، لا يعني ذلك أنها صحية ومليئة بالفيتامينات والمعادن. إذ غالباً ما يتم تعزيز محتوى الفواكه والتحلية الطبيعية بمحسنات نكهات وسكر مضاف، الأمر الذي يمكن أن يتسبب في تسوس الأسنان وزيادة مفرطة في الوزن.

تحتوي العصائر المعلبة المحلاة على نحو 55 غراماً من السكر لكل مئة ملم، وبالتالي يجب انتباه الأولياء لقائمة المكونات. والبديل الأكثر صحية وصداقة للبيئة هو الماء.

وبالطبع يتطلب الأمر بعض الصبر والإبداع لجعل الطفل يتذوقه. ولكن يمكن إعطاء نكهة للماء بإضافة شرائح الفاكهة، أوقطرات فواكه حمضية أو الأعشاب. وللتنوع والمزيد من التحلية، يمكن إضافة جزء من عصير الفاكهة مقابل ثلاثة أجزاء من المياه.