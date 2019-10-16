يُنصح بتناول شاي النعناع.. لهذا السبب!

الأربعاء 16 أكتوبر 2019 النعناع متابعات_الخليج 365 تُستخدم أوراق النعناع منذ آلاف السنين في الطب القديم، ويمكن استخدام زيت النعناع في علاج عدة مشاكل صحية، أهمها تخفيف آلام الصداع النصفي.

ويُنصح بتناول شاي النعناع أو كبسولات النعناع للتغلّب على عدة حالات، إليك فوائد النعناع: يخفّف النعناع عسر الهضم، وتقلصات البطن. Advertisements * يجدد زيت وكبسولات النعناع الطاقة والنشاط، وبالمثل لشاي النعناع تأثير منعش. * يساعد النعناع على استرخاء العضلات في حالات الشد العضلي. * يمكن لزيت النعناع علاج أعراض متلازمة القولون العصبي إذا تم تناول قطرات منه يومياً لمدة أسبوعين. * تساعد مادة المنثول الموجودة في النعناع على زيادة تدفق الدم، وتسكين الأوجاع، وبالتالي تخفيف آلام الصداع النصفي والأوجاع الأخرى في الجسم بما في ذلك المفاصل. * النعناع مطهّر للفم من الجراثيم.

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