إيران تؤكد استعدادها للوساطة لإنهاء حرب اليمن وتضع شرطا للسعودية

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وخلال لقائه نظيره النمساوي إينغو آبيه، قال لاريجاني إن طهران لا تعارض حل خلافاتها مع الرياض، مشيرا إلى أن واشنطن لا تسمح بذلك لأن مصالحها النفطية في الإبقاء على الخلاف"، وذلك حسب وكالة "مهر" الإيرانية.

وأكد أن الولايات المتحدة "تشكل إحدى أهم القضايا الخلافية بين إيران والسعودية". قائلا: "أمريكا تمارس الغطرسة في مختلف القضايا، وإيران ترد على ذلك، بينما الاتحاد الأوروبي لم يمض بأي خطوة رئيسية بشأن الاتفاق النووي".

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها حركة "أنصار الله" (الحوثيين) أواخر عام 2014.

وتنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات متكررة بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وعلى أراضي المملكة.

ووفقا للأمم المتحدة، يشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم ويحتاج ما يقرب من 80 في المئة من إجمالي عدد السكان أي 24.1 مليون شخص إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية والحماية.