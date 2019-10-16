"ليست جريمة"... قطر تدافع مجددا عن التدخل العسكري التركي في شمال سوريا

وقال العطية، إن ما تقوم به تركيا في سبيل المحافظة على وحدة الأراضي السورية لم تقم به الجامعة العربية، مشيرا إلى أنها تستضيف 4 ملايين لاجيء ولو كان تعاملها سيء لفتحت الأبواب وأغرقت أوروبا باللاجئين، وذلك حسب وكالة "الأناضول" التركية. يتبع...

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