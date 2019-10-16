الان تتابع مقتل 15 شخصاً بتبادل لإطلاق النار في المكسيك والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مكسيكو سيتي- الخليج 365: قالت سلطات الأمن العام بولاية جيريرو المكسيكية إن 15 شخصا قتلوا في ساعة متأخرة يوم الثلاثاء في معركة بالأسلحة النارية بالولاية الواقعة جنوب غرب البلاد. وهذه ثاني واقعة قتل جماعي تشهدها المكسيك خلال يومين.

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