مجلة: واشنطن دربت تنظيما كرديا لمواجهة أي عملية عسكرية تركية

كشفت مجلة "فورين نيوز" الأمريكية أن "الولايات المتحدة دربت عناصر تنظيم "بي كا كا" لمواجهة احتمال تعرضها لعملية عسكرية بشرق الفرات من قبل تركيا.
وأشارت المجلة إلى أن التنظيم الكردي عمل على بناء شبكة أنفاق بشرق نهر الفرات تحسبا لهجوم تركي محتمل بعد عملية "غصن الزيتون" التي استهدفت المنظمة بمنطقة عفرين، شمالي سوريا.
ولفتت المجلة إلى أن التنظيم كان يهدف لحماية نفسه أمام العمليات الجوية والصمود أمام الجيش التركي إلى حين وصول قوة تقليدية مثل روسيا على أقل تقدير".
وختمت المجلة، قائلة: "الجيش الأمريكي درب عناصر التنظيم الكردي على كيفية التنسيق داخل الأنفاق في حال حصلت أي عملية عسكرية تركية إلى جانب تدريبهم على التكتيكات الدفاعية العميقة".
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