مجلة: واشنطن دربت تنظيما كرديا لمواجهة أي عملية عسكرية تركية

كشفت مجلة "فورين نيوز" الأمريكية أن "الولايات المتحدة​ دربت عناصر تنظيم "بي كا كا" لمواجهة احتمال تعرضها لعملية عسكرية بشرق الفرات من قبل ​تركيا​.

وأشارت المجلة إلى أن التنظيم الكردي عمل على بناء شبكة أنفاق بشرق ​نهر الفرات​ تحسبا لهجوم تركي محتمل بعد عملية "غصن الزيتون" التي استهدفت المنظمة بمنطقة ​عفرين​، شمالي ​سوريا​.

ولفتت المجلة إلى أن التنظيم كان يهدف لحماية نفسه أمام العمليات الجوية والصمود أمام ​الجيش التركي​ إلى حين وصول قوة تقليدية مثل ​روسيا​ على أقل تقدير".

وختمت المجلة، قائلة: "​الجيش الأمريكي​ درب عناصر التنظيم الكردي على كيفية التنسيق داخل الأنفاق في حال حصلت أي عملية عسكرية تركية إلى جانب تدريبهم على التكتيكات الدفاعية العميقة".