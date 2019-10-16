وقال سافار سافاروف ضابط الشرطة العسكرية الروسية، للصحفيين إن وحدة من الشرطة العسكرية الروسية جابت شوارع هذه المدينة للمرة الأولى. واستغرقت الجولة الأولى أكثر من 3 ساعات. ولفت ضابط الشرطة العسكرية الروسية إلى أن ظهور العلم الروسي أوقف القتال تلقائيا لأن "الأتراك والأكراد لا يريدون الإساءة إلينا". وأكد ضابط الشرطة العسكرية الروسية أنهم سيستمرون في تسيير الدوريات الأمنية في منبج للحفاظ على الأمن في هذه المدينة. Advertisements ووصلت وحدات من الشرطة العسكرية الروسية إلى مدينة منبج في ريف حلب الشمالي بعد أن دخلتها، الاثنين، وحدات من الجيش العربي السوري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة... الشرطة العسكرية الروسية تسير دوريات أمنية في منبج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.