أمين عام الجامعة العربية: القضية الفلسطينية تنزوي يوما بعد الآخر

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن القضية الفلسطينية للأسف تنزوي يومًا بعد الآخر، والأمل في أن ينجح الفلسطينيون في عقد انتخابات ينجم عنها قيادة جديدة في الضفة وفي غزة، كما يتمنى أن يتبين الإسرائيليون أن المنهجية التي تقودها الحكومات اليمينية المتعاقبة ستؤدي لانزواء خيار الدولتين.

وأضاف "أبو الغيط"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN"، أنه يجب أن يتمتع الشعب الفلسطيني بكل حقوقه، ويجب أيضًا على المجتمع الدولي أن يتحلى بالمسؤولية، مستطردًا: "نحن وصلنا لهذا بسبب عدم تصديهم لإرهاب السلطة الإسرائيلية".

وتابع: "لا يمكن أن نقول للفلسطينيين سنحقق لكم انتعاشة اقتصادية مقابل التنازل عن الأرض"، موضحًا أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يقول منذ 2007، إننا بحاجة لانتخابات من أجل إنهاء الانقسام، وهذا يعني أن عباس أيضا يقول إنه يريد انتخابات تفرز القيادة.