دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة دعا موقع طقس العرب المواطنين الى ضرورة الانتباه من حدوث الانزلاقات على الطرقات بسبب الأمطار، صباح الأربعاء. وأوضح طقس العرب، انه من المتوقع أن يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة الأربعاء، مع بقائها اعلى من معدلاتها العامة بحدود 3-5 درجات مئوية. واشار طقس العرب إلى أن الطقس سيبقى حاراً نسبياً في مُختلف المناطق، مع ظهور كميات من السُحب عل ارتفاعات مُختلفة في أجزاء واسعة من المملكة. اقرأ أيضاً : تنبيه من تشكل السيول في البحر الميت والأغوار خلال الساعات القليلة المقبلة (طقس العرب) وتوقع أن تظهر كميات من السحب المتوسطة والعالية فوق أجزاء واسعة من المملكة ، ويتخللها تدريجياً بعض السحب الركامية، حيُثُ يُحتمل هُطول زخات رعدية من المطر فوق أجزاء عشوائية من المملكة، لا سيّما أجزاء من جنوب وشرق وربما بعض مناطق وسط وشمالالمملكة. وتكون الرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية مُعتدلة السرعة، تنشط على فترات، إلا أنها قد تكون مصحوبة بهبات قوية أثناء مرور السحب الركامية الرعدية.مع ساعات الليل، تسود أجواء غير مستقرة في مختلف المناطق مع ظهور السحب في أجزاء مختلفة من المملكة. يستمر ظهور كميات من السحب المُختلفة، و تبقى الفرصة مُهيأة لهطول زخات رعدية من الأمطار بمشيئة الله في بعض المناطق العشوائية من المملكة لا سيما في جنوب و شرق البلاد و رُبما بعض مناطق وسط المملكة، تكون غزيرة أحياناً في بعض النطاقات الجغرافية الضيقة و تتسبب بجريان الأودية و الشعاب و تشكّل للسيول، و تُسبق هذه الأمطار بنشاط كبير للرياح السطحية التي يُتوقع أن تتسبب بحدوث عواصف رملية محلية الطابع و تحد من مدى الرؤية الأفقية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحذيرات من الانزلاقات على الطرقات بسبب الأمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.