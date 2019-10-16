رئيس حزب البيئة العالمي يكشف لـ"الوطن" أسباب حرائق لبنان

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

اندلعت ليل الإثنين سلسلة حرائق بمناطق عدة في لبنان، لا سيما الجبلية منها، بسبب موجة الحر التي تضرب البلاد في الساعات الماضية.

وقال الدكتور ضوميط كامل، رئيس حزب البيئة العالمي، إن حرائق لبنان نتيجة التغير المناخي في شرق البحر المتوسط، بسبب وجود نسبة مرتفعة جدا من الكبريت في الجو بجانب الاحتباس الحراري.

وأضاف كامل في تصريحات لـ"الوطن": "الضغط العالي والمناخ الجاف أدى إلى جفاف أوراق الأشجار في الغابات، والتغير المناخي أدى إلى خسارة لبنان لملايين الأشجار"، مشيرا إلى أن لبنان لا يوجد به إدارة احترافية للغابات.

وتابع: "الغابات في لبنان تستخدم كمخزن للنفايات المنزلية والصناعية، وخاصة مادة البلاستيك التي تعكس أشعة الشمس، ما أدى إلى خسارة كبيرة في التنوع البيولوجي والنباتي".

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وحسب الوكالة الوطنية للإعلام، أعلن المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، أن هناك حوالي 103 حرائق مندلعة على الأراضي اللبنانية، تعمل على إخمادها حوالي 200 آلية من الدفاع المدني.

وطلب المسؤولون اللبنانيون من قبرص طوافتين للمساعدة في إخماد الحرائق، علما أن لبنان اشترى سابقا طوافتين لإطفاء الحريق، لكنهما خارج الخدمة حاليا بسبب ارتفاع كلفة صيانتهما.

وأعلنت جامعة بيروت العربية أنها أوقفت الدراسة، الثلاثاء، وقالت في بيان إنه "بعد الحرائق الليلية في منطقة الدبية لم يتأثر حرم الجامعة، وحفاظا على الطلاب والأساتذة والموظفين، يقفل حرم الدبية الثلاثاء، نتمنى للجميع الصحة والسلامة".