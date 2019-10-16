شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو: نجاح الانتخابات بتونس علامة فارقة على طريق الديمقراطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو الشعب التونسى ورئيسه الجديد قيس سعيد بنجاح الانتخابات الرئاسية، معتبرا أن انتخابه شكل "علامة فارقة مهمة على طريق الديمقراطية فى تونس".

وقال بومبيو فى بيان اليوم الأربعاء " أهنئ الشعب التونسى ، الذى خرج لممارسة حقه فى المشاركة فى الانتخابات "، وأردف " نقدر كثيرا جهود لجنة الانتخابات المستقلة فى تونس ، مما زاد من ثقة الناخبين فى النظام الانتخابى ".



وأكد الوزير الأمريكى أن الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع الرئيس التونسى المنتخب قيس سعيد لمواصلة التعاون طويل الأمد بين البلدين.

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