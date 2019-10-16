شكرا لقرائتكم خبر عن فى مثل هذا الیوم عام 1924.. القوات السعودية تدخل مدينة مكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الشریف حسین بمنع أهل نجد من الحج، فكبر ذلك فى نفوسهم ، فترأس الملك عبد العزیز فى أواخر یونیه 1924م، مؤتمرًا فى الریاض، حضره علماء نجد ورؤساء القبائل والقرى.

وحصل الملك عبد العزیز فى هذا المؤتمر على فتوى شرعیة، لشن الحرب على الشریف لضمان حریة أداء فریضة الحج، فصدر عن مؤتمر الریاض، قرار بغزو الحجاز ووصلت الأوامر إلى القوات المتمركزة فى ربة والخرمة بالاستعداد كما وصلت الأوامر إلى التوجه نحو الطائف .