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الصين تتجسس على مواطنيها عبر تطبيق الحزب الشيوعي
الأربعاء 16 أكتوبر 2019
متابعات_الخليج 365
يشير تقرير صادر عن شركة الأمن السيبراني الألمانية Cure53 إلى أن الصين تستخدم تطبيق الحزب الشيوعي الصيني الذي يروج لعقيدة الزعيم الصيني شي جين بينج المسمى دراسة الأمة العظيمة Study the Great Nation للتجسس على أكثر من 100 مليون جهاز يعمل بنظام أندرويد.
ولاحظت الشركة الألمانية أن التطبيق، المطور من قبل الحكومة الصينية، يتضمن بابًا خلفيًا يمكن للحكومة من خلاله الوصول على الرسائل والصور وجهات الاتصال وسجل تصفح الإنترنت لهذه الهواتف.
ويوصف التطبيق من قبل الحزب الشيوعي الصيني كأداة تعليمية، ويحتوي على مقاطع فيديو ومقالات عن أيديولوجية شي جين بينج، إلى جانب قدرة المستخدمين على كسب نقاط عن طريق إجراء الاختبارات أو التعليق على المقاطع.
وسلطت شركة الأمن السيبراني الألمانية Cure53، التي كلفت من قبل صندوق التكنولوجيا المفتوحة Open Technology Fund، وهي مبادرة مدعومة من حكومة الولايات المتحدة في إطار برنامج Radio Free Asia، الضوء على الثغرات الأمنية التي قد تسمح لبكين بالتطفل على المستخدمين.
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