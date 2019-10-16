شكرا لقرائتكم خبر عن مكتوم بن محمد يعلن دبى 25% من وسائل نقلها ذاتية القيادة بحلول 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبى، مؤتمر دبى العالمى للتنقّل ذاتى القيادة، كما كرّم الفائزين فى "تحدى دبى العالمى للتنقل ذاتى القيادة"، الذى تنظّمه هيئة الطرق والمواصلات فى دبى بحضور ما يزيد على 700 من رواد التكنولوجيا والمبتكرين والمبدعين، و3000 زائر للمعرض المصاحب للمؤتمر من 20 دولة حول العالم، لاستعراض التقنيات الحديثة ومناقشة ووضع إطار عام للتشريعات المتعلقة بالنقل الذاتى، حسبما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية.

وكان فى استقبال نائب حاكم دبى لدى وصوله لمقر المؤتمر بمركز دبى التجارى العالمى، مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين فى هيئة الطرق والمواصلات.

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وقال الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، فى تدوينة نشرها فى حسابه الرسمى عبر "تويتر": "قبل عامين أطلقت دبى استراتيجيتها للتنقل الذكى ذاتى القيادة، واليوم يجتمع أبرز الخبراء والمطوّرين فى العالم لتبادل الأفكار الخاصة بالتنقل الذاتى وتأثيراتها الاقتصادية، دبى مدينة متقدمة، وستحوّل 25% من وسائل نقلها إلى ذاتية القيادة بحلول 2030".