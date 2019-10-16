الكشف عن جسر بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في الصين

الأربعاء 16 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

كشف النقاب عن جسر خرساني بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، على غرار جسر حجري مقوس يرجع إلى 1400 عام في بلدية تيانجين شمالي الصين.



قام فريق من الباحثين بقيادة الأستاذ ما قوة ويي من جامعة خبي للتكنولوجيا بتصميم الهيكل بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، الذي يبلغ حجمه نحو نصف حجم جسر تشاوتشو، أقدم جسر قطاعى حجري مقوس مفتوح في العالم.

والجسر الجديد الذي يبلغ طوله نحو 28.1 متر، تم بناؤه بخرسانة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وتركيبه في الحرم الجامعي.

Advertisements

يقع جسر تشاوتشو، المعروف أيضا بجسر أنجي، فوق نهر شياوخه في محافظة تشاوشيان، بمقاطعة خبي شمالي الصين. وتم بناؤه في عهد أسرة سوي (581-618).

وقال ما "استخدمنا مواد خرسانية خاصة وأداة الطباعة ثلاثية الأبعاد المطورة محليا. ومقارنة بالهندسة التقليدية، تستطيع تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد توفير نحو ثلث مواد البناء وثلثي العمالة البشرية."

وأضاف ما أن هذه التكنولوجيا يمكن أيضا استخدامها في حماية المباني القديمة وترميمها.