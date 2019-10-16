اخبار الخليج

الكشف عن جسر بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في الصين

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

الكشف عن جسر بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في الصين

الأربعاء 16 أكتوبر 2019

الكشف عن جسر بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في الصين

متابعات_الخليج 365

كشف النقاب عن جسر خرساني بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، على غرار جسر حجري مقوس يرجع إلى 1400 عام في بلدية تيانجين شمالي الصين.

 

قام فريق من الباحثين بقيادة الأستاذ ما قوة ويي من جامعة خبي للتكنولوجيا بتصميم الهيكل بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، الذي يبلغ حجمه نحو نصف حجم جسر تشاوتشو، أقدم جسر قطاعى حجري مقوس مفتوح في العالم.

 

والجسر الجديد الذي يبلغ طوله نحو 28.1 متر، تم بناؤه بخرسانة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وتركيبه في الحرم الجامعي.

Advertisements

 

يقع جسر تشاوتشو، المعروف أيضا بجسر أنجي، فوق نهر شياوخه في محافظة تشاوشيان، بمقاطعة خبي شمالي الصين. وتم بناؤه في عهد أسرة سوي (581-618).

 

وقال ما "استخدمنا مواد خرسانية خاصة وأداة الطباعة ثلاثية الأبعاد المطورة محليا. ومقارنة بالهندسة التقليدية، تستطيع تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد توفير نحو ثلث مواد البناء وثلثي العمالة البشرية."

 

وأضاف ما أن هذه التكنولوجيا يمكن أيضا استخدامها في حماية المباني القديمة وترميمها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن جسر بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا