الجيش السوري يسيطر على منبج بدعم روسي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت روسيا، أمس الثلاثاء، أن الجيش السوري سيطر «بشكل كامل» على مدينة منبج ومحيطها، في أعقاب نشر دمشق قوات في شمال البلاد، بهدف صد الهجوم التركي، وذكرت قوات التحالف أنها نفذت انسحاباً مبرمجاً من المدينة، في حين نشرت الشرطة الروسية دوريات مسلحة في مناطق التماس شمال شرق سوريا.

ورفع جنود سوريون العلم السوري داخل مدينة منبج، غداة دخولهم إليها ليلاً، رغم حشد تركيا لقواتها في قرية تقع غربها. وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن القوات السورية سيطرت على منطقة مساحتها تزيد على ألف كيلومتر مربع حول مدينة منبج. وقالت إن القوات الحكومية السورية سيطرت على قاعدة الطبقة الجوية ومحطتين للطاقة الكهرومائية وعدة جسور على نهر الفرات. وانتشر الجيش السوري في المنطقة في إطار اتفاق مع الإدارة الذاتية الكردية للتصدي لهجوم تشنه أنقرة مع فصائل سورية موالية لها منذ الأربعاء ضد المقاتلين الأكراد. وأكد قيادي في مجلس منبج العسكري أن القوات الأمريكية التي غادرت قواعدها في محيط مدينة منبج توجهت إلى قاعدة خراب عشق في ريف حلب الشرقي. وقال المتحدث العسكري الكولونيل ميليس بي. كاجينز على تويتر إن القوات الأمريكية تنفذ انسحاباً مخططاً له من شمال شرق سوريا. نحن خارج منبج.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية تواصل تسيير دوريات في مناطق حدودية على طول «خط التماس» بين القوات السورية والتركية. ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها، إن الشرطة العسكرية الروسية تقوم بدوريات على خط التماس بين القوات السورية والتركية في شمال سوريا. ونقلت وكالات أنباء روسية عن ألكسندر لافرينتييف مبعوث الكرملين إلى سوريا وصفه للهجوم التركي في شمال شرق سوريا بأنه «غير مقبول»، نافياً أن تكون العملية التركية قد حصلت على الضوء الأخضر من موسكو مسبقاً.

وقال مبعوث الكرملين إن تصرفات تركيا تهدد بإثارة الحساسيات الدينية الدقيقة في شمال سوريا. وأضاف أن هذه المنطقة على وجه الخصوص يعيش فيها أكراد وعرب وسنة وأن هؤلاء لن يقبلوا بسهولة بتوطين آخرين لم يعيشوا فيها من قبل، في إشارة إلى خطة تركيا لإعادة توطين لاجئين سوريين من مناطق مختلفة هناك.

وتجاهلت تركيا عقوبات جديدة أعلنتها الولايات المتحدة، ومضت في هجومها على شمال سوريا. وذكرت التقارير أن قوات سوريا الديمقراطية شنت ليل الاثنين الثلاثاء، هجوماً مضاداً واسعاً ضد القوات التركية والفصائل الموالية لها قرب رأس العين وتمكنت من استعادة قرية تل حلف القريبة. وأفاد المرصد السوري ومراسل لفرانس برس في رأس العين عن اشتباكات مستمرة عند أطراف البلدة من دون أن تتمكن الفصائل الموالية لأنقرة من تحقيق أي تقدم. وأوضح المرصد أن صمود قوات سوريا الديمقراطية في رأس العين ناتج عن التحصينات والأنفاق فيها، فضلاً عن التعزيزات التي لم تتوقف عن الوصول إليها.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن جندياً تركياً قُتل وأصيب ثمانية آخرون بعد هجوم شنه مقاتلون أكراد في مدينة منبج، مضيفة أنه أمكن «تحييد» 15 مقاتلاً كردياً على الأقل رداً على ذلك. وقالت قوات سوريا الديمقراطية في بيان إن 23 من مسلحيها قتلوا في معارك مع القوات التركية الاثنين. ولم يذكر البيان العدد الإجمالي للقتلى منذ بدء التوغل التركي في شمال شرق سوريا الأسبوع الماضي.

وقال مكتب حاكم إقليم ماردين التركي إن شخصين قُتلا وأصيب 12 آخرون بجروح بعد أن شن مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية السورية هجوماً بقذائف المورتر على بلدة دنيصر الحدودية التركية. وكان مكتب الحاكم قد قال الأسبوع الماضي إن ثمانية أشخاص لاقوا حتفهم وأصيب 35 آخرون بعد هجوم مماثل شنته وحدات حماية الشعب على بلدة نصيبين الحدودية في ماردين. (وكالات)