مختارات نحتية عالميةفي «الانبثاق»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:محمد حمدي شاكر

تستضيف جزيرة بلو واترز في دبي المعرض الفني «أوبلونج كونتيمبوراري»، وشهد افتتاح المعرض الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، وخليل عبد الواحد مدير إدارة الفنون التشكيلية في هيئة الثقافة والفنون، والسفير الإيطالي في الإمارات الدكتور نيكولا لينر، والقنصل الإيطالي العام في دبي فالنتينا سيتا، وسيناتور ماسيمو ماليغني عضو مجلس الشيوخ الإيطالي، وإيدا زيليو غراندي مدير المعهد الثقافي الإيطالي في أبوظبي، المعرض يستمر حتى 14 ديسمبر 2019، ويأتي تحت عنوان «الانبثاق»، ويتضمن مجموعة من الأعمال الفنية المختارة من تصميم أبرز النحاتين العالميين.

ويركز المعرض على تشجيع التبادل الثقافي والفني بين دبي ومدينة بييتراسانتا الإيطالية، والتي تشتهر بأعمال النحت على الرخام والبرونز، ولا تزال ملتقى للفنانين على مر العصور، ويضم المعرض أعمالاً أصليّة للنحاتين إيغور ميتوراج، و ستيفانو بومبارديري و بابلو أتشوغاري، و روبرت إنديانا وغيرهم.

أٌسس معرض «أوبلونج كونتيمبوراري» على يد ثلاث رائدات أعمال هنّ: مارا فايرتي وإيمانويلا فنتوريني وباولا ماروتشي، واللّواتي جمعهنّ حبهنّ للفنون، وألهمهنّ لتأسيس منصة للتبادل الثقافي في الإمارات. و قالت مارا فايرتي: «إن افتتاح المعرض سوف يقدم مساحة إبداعية لجميع الفنانين، وخاصة للذين يركزون بشكل أساسي على فن النحت، وتتمثل رؤيتنا في جمع أشهر الفنانين تحت سقف واحد ومشاركة تجاربهم.

و أوضحت باولا ماروتشي، التي تنحدر من مدينة بييتراسانتا الإيطالية: «أعتقد أن الفن أداة أساسية لتحقيق التكامل الاجتماعي والثقافي، ويتم من خلاله دمج وتبادل الاختلافات ووجهات النظر الثقافية على مختلف منابعها، ولا شك بأن الإمارات تتبوأ اليوم مركزاً مهماً للفنون في منطقة الشرق الأوسط، بفضل رؤية قادتها ودعمهم الفن والتبادل الثقافي.