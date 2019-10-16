سلطان: سعداء بلقاءات وروابط الإنسانية والمحبة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كراكوف:”الخليج 365”

زار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس «مكتبة ياجيلونيان» التابعة لجامعة ياجيلونسكي بكراكوف في بولندا.

واستهل سموه زيارته بالاطّلاع على المعرض الذي أقيم بمناسبة مرور مئة عام على تأسيس قسم الدراسات الشرقية بجامعة ياجيلونسكي، واستمع سموه من القائمين إلى شرح حول ما يضمه المعرض من مقتنيات نادرة من مصاحف إسلامية تم نسخها منذ القرنين السابع عشر والثامن عشر، ومخطوطات ومجلدات تاريخية بعدة لغات منها: العربية، اللاتينية، البولندية، الصينية، اليابانية، الفارسية، الهندية.

ويضم المعرض نسخة من كتاب صحيح البخاري الجزء الخامس يعود تاريخه إلى 1535، ومقامات الحريري لمؤلفه قاسم بن علي بن محمد بن عثمان أبو محمد الحريري يعود تاريخه إلى عام 1741، وكتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية للفقيه عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان شهاب الدين أبو القاسم المعروف بأبو شامة المقدسي.

وتفضّل صاحب السمو حاكم الشارقة بتدوين كلمة في السجل الذهبي لزوار المكتبة قال فيها: «لقد سعدنا بزيارة هذه المكتبة العريقة التي تحتوي على نفائس من المخطوطات العريقة العربية والفارسية والتركية ولغات أمم أخرى نشكرهم على إتاحة الفرصة لنا لمشاهدة هذه المخطوطات».

وتعد مكتبة ياجيلونيان الوطنية من أكبر المكتبات في بولندا ويعود تاريخ تأسيسها إلى 1364، وتضم أكثر من 6 ملايين كتاب ومجلد ومخطوطة في مختلف المجالات العلمية.

كما اطّلع سموه على المقتنيات النادرة للمكتبة ومنها كتاب «دورات الكواكب السماوية» لمؤلفه عالم الفلك نيكولاس كوبرنيكوس يعود إلى القرن الخامس عشر، ويعد من الكتب المهمة في علم الفلك، كما تفقد سموه عدد من الأطالس التي يعود تاريخها إلى القرن الخامس عشر.

وتحتوي المكتبة على مخطوطة يعود تاريخها إلى منتصف القرن الخامس عشر هي مخطوطة «بانديريا بروتانوروم»، التي تؤرخ الانتصارات العسكرية البولندية في جرونوالد التي جرت بين مملكة بولندا ودوقية ليتوانيا الكبرى.

رافق سموه خلال جولته الدكتور عبد الرحيم يوسف محمد العوضي سفير الدولة لدى جمهورية بولندا، وعبدالله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة، والمهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة، والدكتور عمرو عبدالحميد مدير أكاديمية الشارقة للبحوث، ومحمد إبراهيم القصير مدير الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة.

كان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وصل صباح أمس الثلاثاء إلى مطار يوحنا بولس الثاني الدولي بكراكوف في جمهورية بولندا، في زيارة رسمية.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله كل من سفير الدولة لدى جمهورية بولندا، ووفد جامعة ياجيلونسكي.

ويرافق سموه عبدالله محمد العويس، والمهندس علي بن شاهين السويدي، والدكتور عمرو عبدالحميد.

كما التقى صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، قبل ظهر أمس، البروفيسور فويتشيخ نوفاك، رئيس جامعة ياجيلونسكي، وعدداً من أعضاء الهيئتين الإدارية والأكاديمية، في مقر الجامعة بكراكوف، بجمهورية بولندا.

وتناول اللقاء مواضيع علمية وأكاديمية ذات اهتمام مشترك، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون فيها، لا سيما في اللغة العربية، وآدابها، والحضارة الإسلامية.

ودوّن صاحب السموّ حاكم الشارقة، في السجل الذهبي لكبار زوار الجامعة كلمة قال فيها «سعداء بوجودنا في هذه الجامعة العريقة، وسعادتنا أكبر، حين نلتقي إنساناً تربطنا معه الإنسانية وعلاقة الآخر المبنية على المحبة والود، خالية من المصالح الخاصة، أو الأشياء التي تسبب الفرقة، فنبارك لهم الاحتفال بمرور مئة سنة على تأسيس هذه الهيئة، المكوّنة من برنامج الحضارة، وتنمية الحضارات، كالحضارة الإسلامية. نتمنى لمشروعهم التوفيق، وما نحن إلا ترس يدور في تلك الآلة الكبيرة التي لن تتوقف. شكري للجميع في الجامعة من رئيسها إلى آخر فرد فيها».

وقدم سموّه عدداً من الإصدارات الثقافية والأدبية الخاصة لرئيس جامعة ياجيلونسكي. وتسلم من رئيس الجامعة هدية الجامعة، وهي مجسم ساعة للمُحَلّقة الفلكية، وهي نسخة طبق الأصل من «جلوب ياجيلونيان» الذهبي الذي يعود تاريخه إلى 1510 -1520. وشكر رئيس الجامعة صاحب السموّ حاكم الشارقة، على جهوده في خدمة العلم، بإنشائه لكثير من المؤسسات الأكاديمية المرموقة التي تخرج في كل عام، نخبة من الطلبة المتميزين، فضلاً عن حرصه على الانفتاح على الآخر، والتبادل الثقافي والحضاري بين الشعوب.

حضر اللقاء الدكتور عبد الرحيم العوضي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية بولندا، وعبدالله محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة، والمهندس علي بن شاهين السويدي، رئيس دائرة الأشغال العامة، والدكتور عمرو عبد الحميد، مدير أكاديمية الشارقة للبحوث.