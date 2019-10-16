"فورين نيوز": واشنطن دربت عناصر "ي ب ك" لمواجهة عملية تركية

واشنطن/ قاسم إيلري/ الخليج 365

كشفت المجلة الأمريكية أن:

-التنظيم الإرهابي عمل على بناء شبكة أنفاق شرق نهر الفرات تحسبا لهجوم تركي محتمل بعد عملية "غصن الزيتون"

- التنظيم كان يهدف لحماية نفسه أمام العمليات الجوية والصمود أمام الجيش التركي إلى حين وصول قوة تقليدية

- الجيش الأمريكي درب عناصر التنظيم على كيفية التنسيق داخل الأنفاق خلال تدخل تركي عسكري محتمل

- كما دربتهم الولايات المتحدة على التكتيكات الدفاعية العميقة

كشفت مجلة "فورين نيوز" الأمريكية، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة دربت عناصر تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" لمواجهة احتمال تعرضها لعملية عسكرية بشرق الفرات من قبل تركيا.

ونقلت المجلة عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن التنظيم الإرهابي عمل على بناء شبكة أنفاق بشرق نهر الفرات تحسبا لهجوم تركي محتمل بعد عملية "غصن الزيتون" التي استهدفت المنظمة بمنطقة عفرين، شمالي سوريا.

وأضافت أن "التنظيم كان يهدف لحماية نفسه أمام العمليات الجوية والصمود أمام الجيش التركي إلى حين وصول قوة تقليدية مثل روسيا على أقل تقدير".

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وأشارت إلى أن الجيش الأمريكي درب عناصر التنظيم على كيفية التنسيق داخل الأنفاق خلال تدخل تركي عسكري محتمل، إلى جانب تدريبهم على التكتيكات الدفاعية العميقة.

يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد ادعت هدم الخنادق العسكرية في المنطقة الواقعة بين مديني "رأس العين" و"تل أبيض" المحررتين من التنظيم الإرهاب المذكور.

وكانت الخليج 365 نشرت مشاهد تلك الأنفاق، ووجهت إلى السلطات الأمريكية سؤالا حول ما إذا كان سيتم هدم هذه الأنفاق أم لا؟، لكن المسؤولين الأمريكيين تهربوا من الإجابة على السؤال.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.