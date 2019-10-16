الاتحاد الإيراني لكرة القدم يعاقب لاعبًا لدعمه "نبع السلام"‎‎

إسطنبول/ مصطفى مليح أخسهالي/ الخليج 365
أبعد الاتحاد الرياضي الإيراني لكرة القدم، لاعب فريق تراكتور، مهدي بدر، عن الملاعب مؤقتا جراء دعمه لعملية "نبع السلام" التركية الجارية بشمال شرقي سوريا.
وقال بيان صادر عن الاتحاد، الثلاثاء، إن "اللاعب مهدي بدر جرى إبعاده مؤقتا عن الملاعب بسبب تصرفاته غير الرياضية"، كما فرض عقوبة مماثلة على لاعب آخر أساء للاعب مهدي بدر.
ونشر "مهدي بدر"، عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي، صورة للعلم التركي، وصورة للجنود للأتراك تعبيرا عن دعمه للعملية التركية قبل أن يضطر لمسحهما بسبب الانتقادات والتهديدات.
والأربعاء 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.
وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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