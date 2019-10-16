ألطون: تركيا كاسر أمواج أمام الإرهاب العالمي

أنقرة / الخليج 365

رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون:

ـ ندعو كافة الأطراف إلى ترك الأخبار الكاذبة والمنحازة جانبا، ورؤية أن تركيا هي كاسر أمواج أمام الإرهاب العالمي

ـ سنواصل كفاحنا وجهودنا ضد كافة المنظمات الإرهابية، بما فيها "داعش"، سواء دعمنا العالم أم لا

ـ الشارع التركي يتساءل لماذا لا تدعم الولايات المتحدة، حليفتنا في الناتو، جهودنا في مكافحة الإرهاب، وتمتنع عن اقتراح حل لأزمة اللاجئين

دعا رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، "كافة الأطراف إلى ترك الأخبار الكاذبة والمنحازة جانبا، ورؤية أن تركيا هي كاسر أمواج أمام الإرهاب العالمي".

جاء ذلك في تصريحات الثلاثاء، لوكالة الأنباء الفرنسية، حول عملية "نبع السلام" الجارية ضد الإرهابيين شمال شرقي سوريا.

ولفت ألطون إلى أن تركيا والولايات المتحدة، تربطهما علاقة تحالف تمتد إلى 67 عاما في إطار حلف "الناتو".

وأشار إلى تعاون البلدين في إطار التحالف الدولي ضد "داعش" أيضا، واستنكر في الوقت ذاته لجوء إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، إلى دعم منظمة "بي كا كا" الإرهابية، بدعوى التصدي لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وأكد أن "إدارة أوباما أقدمت على خطوة خطيرة غير مسبوقة، تتمثل في تسليح وتدريب عناصر منظمة بي كا كا الإرهابية، المتورطة في سفك دماء آلاف المدنيين في تركيا، لاستخدامهم وكلاء في الحرب على داعش".

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ولفت إلى أن الشارع التركي يتساءل لماذا لا تدعم الولايات المتحدة التي هي حليفتنا في الناتو، جهودنا في مكافحة الإرهاب، وتمتنع عن اقتراح حل لأزمة اللاجئين؟

وأوضح أنه ليس سرا، أن بعض المسؤولين الأمريكيين المدنيين والعسكريين، قد ربطوا مستقبلهم المهني بالإبقاء على تهديد "داعش" في سوريا إلى ما لا نهاية.

وأضاف "لقد رأينا في الأيام الأخيرة كيف أن مسؤولين أمريكيين استخدموا صلاحياتهم الرسمية، لنشر أخبار كاذبة بشأن الوضع شمالي سوريا، وطمس الجرائم المرتكبة من قبل الذراع السورية لمنظمة بي كا كا".

وأشار إلى أن المنظمة الإرهابية التي قامت بإطلاق سراح الآلاف من إرهابيي "داعش" من السجون، استهدفت بشكل متعمد المدنيين والصحفيين على الحدود التركية السورية.

وتابع: "سنواصل كفاحنا وجهودنا ضد كافة المنظمات الإرهابية، بما فيها داعش، سواء دعمنا العالم أم لا".

والأربعاء 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.