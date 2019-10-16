تعليق الدراسة في "جرابلس" السورية جراء هجمات إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا"

جرابلس/ مراسلون/ الخليج 365

قررت السلطات المحلية في مدينة "جرابلس" السورية، الثلاثاء، تعليق الدراسة في المدارس جراء استمرار هجمات إرهابيي تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" على المدينة المحاذية للحدود التركية.

وأفاد مرسل الخليج 365، بأن جرابلس والقرى المحيطة بها تتعرض باستمرار للقصف من قبل تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي المتمركز بمنطقة منبج.

وأضاف أن السلطات قررت تعليق الدوام في المدارس لمدة يومين بسبب الهجمات الإرهابية.

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وفي وقت سابق الثلاثاء، قتل 6 مدنيين وأصيب 15 آخرون في هجمات نفذها التنظيم الإرهابي من قرى بمحيط نهر الساجور واستهدف مناطق سكنية بريف جرابلس شمالي سوريا.

وأصيب 3 أطفال الليلة الماضية، في قصف نفذه إرهابيو التنظيم بقذائف الهاون على منطقة جرابلس بريف محافظة حلب.



وبمشاركة الجيش الوطني السوري، أطلق الجيش التركي، الأربعاء 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.



وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.