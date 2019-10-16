العاهل السعودي يبحث مع عمران خان المستجدات الإقليمية والدولية

الرياض/ الخليج 365-



بحث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الثلاثاء، مع رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، مستجدات الأوضاع الإقليمية.

ووفق وكالة الأنباء السعودية فإن الملك سلمان استقبل اليوم رئيس الوزراء الباكستاني حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية وآفاق التعاون الثنائي.

وتناول اللقاء أيضا "مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها".

كما التقى رئيس الوزراء الباكستاني ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حيث جرى خلال الاجتماع "استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين، ومجالات التعاون المشترك وفرص تعزيزها".

كما ناقشا "تطورات الأوضاع في المنطقة، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك".

Advertisements

وجاء اللقاء مع بن سلمان قبل أن يغادر رئيس الوزراء الباكستاني والوفد المرافق له وفق المصدر ذاته.

وتأتي زيارة رئيس الوزراء الباكستاني للرياض بعد أخرى مماثلة إلى طهران أمس الأول الأحد، التقى خلالها كبار المسؤولين الإيرانيين، بما فيهم المرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس حسن روحاني في إطار جهود للتوسط بين طهران والرياض.

وأوضح في مؤتمر صحفي عقده عقب محادثاته مع روحاني في طهران أن إسلام آباد مستعدة للعب دور في إحلال السلام والأمن في المنطقة.

وشدد على ضرورة تجنب أي حرب بين السعودية وإيران، لافتًا أن "القضية معقدة إلا أنه يمكن حلها عبر الحوار الذي جئت لأجله".

وتشهد المنطقة حالة توتر، إذ تتهم واشنطن وعواصم خليجية وخاصة الرياض، طهران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية وتهديد الملاحة البحرية، وهو ما نفته إيران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.