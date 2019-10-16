فنان مصري يكذب فيديو "طائرة الجزيرة": كفاية تضليل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

كشف الفنان المصري محمد رمضان عن كذب تقرير بثته قناة الجزيرة القطرية عبر شاشتها، ادعت فيه أنه قاد طائرة ركاب بعدما ظهر في كابينة القيادة الخاصة بالطيارين وعرض حياة مئات الأبرياء إلى الخطر.

ونشر رمضان فيديو أظهر أن الطائرة التي تناولتها الجزيرة في تقريرها المصور هي طائرة خاصة، وتواجد بها الفنان المصري مع أصدقائه، وعندما كان في كابينة القيادة كانت الطائرة على الوضع الآلي أو التحكم الآلي.

وقال محمد رمضان بعد وصوله إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في فعاليات موسم الرياض “كفاية تضليل يا قناة الجزيرة، كفاية كذب، الطائرة ليست بها ركاب إنما طائرة خاصة، وأصحابي كانوا يصورون فيديو بعد الاتفاق مع قائد الطائرة، ووصلنا بسلام الله، وهذا قلم آخر تستحقونه لكي توقفوا الفبركة”.