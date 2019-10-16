شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية فى لبنان: نحيى جهود الجيش والدفاع المدنى فى إطفاء الحرائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضامنت السفارة الأمريكية فى بيروت مع الشعب اللبناني فى أزمته الحالية بعد ما أصاب البلاد من دمار ناتج عن حرائق ضخمة.

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وكتبت السفارة عبر حسابها بموقع "تويتر": "نشعر بحزن عميق إزاء الصور المدمرة التي انتشرت اليوم عن الحرائق التي دمرت لبنان".

وتابعت: "نحيي جهود الجيش اللبناني والدفاع المدني والمواطنين الشجعان ونقدم تعازينا العميقة لعائلة سليم أبو مجاهد الذي توفي في أداء الواجب. نقف تضامناً مع الشعب اللبناني".