شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية فى لبنان: نحيى جهود الجيش والدفاع المدنى فى إطفاء الحرائق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضامنت السفارة الأمريكية فى بيروت مع الشعب اللبناني فى أزمته الحالية بعد ما أصاب البلاد من دمار ناتج عن حرائق ضخمة.
وكتبت السفارة عبر حسابها بموقع "تويتر": "نشعر بحزن عميق إزاء الصور المدمرة التي انتشرت اليوم عن الحرائق التي دمرت لبنان".
وتابعت: "نحيي جهود الجيش اللبناني والدفاع المدني والمواطنين الشجعان ونقدم تعازينا العميقة لعائلة سليم أبو مجاهد الذي توفي في أداء الواجب. نقف تضامناً مع الشعب اللبناني".
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الأمريكية فى لبنان: نحيى جهود الجيش والدفاع المدنى فى إطفاء الحرائق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.