شكرا لقرائتكم خبر عن سيناتور أمريكى لـ"العربية": سأقدم مشروع قرار بالعقوبات ضد تركيا الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
حمل السيناتور الأمريكى ليندسي جراهام، الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، المسؤولية الكاملة عن أية فضائع ترتكب في مدينة عين العرب في سوريا.
وقال السيناتور الأمريكى فى تصريحات لقناة العربية، إنه إذا دخلت القوات التركية إلى عين العرب في سوريا فهذا سيشكل كابوسا حقيقيا، متابعا:"تحدثت مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وقال لي إن أردوغان ملتزم بعدم التصعيد".
وتابع السيناتور الأمريكى قائلا :"سأقدم مشروع قرار بالعقوبات ضد تركيا الخميس المقبل"، لافتا إلى أن العملية العسكرية التركية في سوريا تشكل تصعيدا سيدمر العلاقة بين واشنطن وأنقرة.
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