أردوغان: المحادثات مع أمريكا وروسيا بشأن مدينتي عين العرب ومنبج في سوريا مستمرة

وذكرت الرئاسة التركية أن أردوغان أبلغ نظيره الروسي، الرئيس فلاديمير بوتين، بأن العملية في سوريا ستساهم في المعركة ضد الإرهاب، ووحدة الأراضي السورية وعملية الحل السياسي؛ بحسب وكالة "رويترز".

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وأطلق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم 9 تشرين الأول/ أكتوبر، عملية عسكرية تحت مسمى "نبع السلام" شمال شرقي سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين" في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول أخرى)، وتأمين عودة اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم تركيا إلى بلادهم.

وفي سياق متصل، أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد دعا الأخير لزيارة روسيا.

وجاء في بيان الكرملين: "قام بوتين بدعوة أردوغان لزيارة روسيا بزيارة عمل في الأيام المقبلة. وتم قبول الدعوة".

وقال الكرملين إن الرئيسين بوتين وأردوغان يؤيدان التسوية السياسية في سوريا واجتماع اللجنة الدستورية في أكتوبر/ تشرين الأول في جنيف.