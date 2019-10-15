أردوغان: المحادثات مع أمريكا وروسيا بشأن مدينتي عين العرب ومنبج في سوريا مستمرة

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وذكرت الرئاسة التركية أن أردوغان أبلغ نظيره الروسي، الرئيس فلاديمير بوتين، بأن العملية في سوريا ستساهم في المعركة ضد الإرهاب، ووحدة الأراضي السورية وعملية الحل السياسي؛ بحسب وكالة "رويترز".
© REUTERS / RODI SAID
وفي سياق متصل، أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد دعا الأخير لزيارة روسيا.
وجاء في بيان الكرملين: "قام بوتين بدعوة أردوغان لزيارة روسيا بزيارة عمل في الأيام المقبلة. وتم قبول الدعوة".
وقال الكرملين إن الرئيسين بوتين وأردوغان يؤيدان التسوية السياسية في سوريا واجتماع اللجنة الدستورية في أكتوبر/ تشرين الأول في جنيف.
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