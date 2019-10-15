مركز المصالحة: روسيا وسوريا تتخذان تدابير لتأمين انسحاب آمن للقوات الأجنبية

موسكو- سبوتنيك. وقال باكين في إحاطة إعلامية: "يتواصل انسحاب وحدات القوات المسلحة الأمريكية من المناطق السورية في شمال شرقي الجمهورية".

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وتابع "غادر العسكريون الأمريكان نقاط في منبج في ريف حلب واتجهوا باتجاه الحدود السورية العراقية... وتتخذ السلطات السورية والقيادة الروسية جميع التدابير اللازمة لضمان الانسحاب الآمن لعسكريي الدول الأجنبية".

أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنه يسحب قواته من الشمال السوري، مؤكدا أنه غادر مدينة منبج. Advertisements

وكتب المتحدث باسم التحالف مايلس بي كاغينس، عبر حسابه بموقع "تويتر"، "قوات التحالف تنفذ انسحابا متعمدا من شمال شرقي سوريا. لقد غادرنا منبج بالفعل".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش السوري أحكم سيطرته الكاملة على مدينة منبج بعد انسحاب القوات الأمريكية منها، مضيفة بأن الشرطة العسكرية الروسية تسير دوريات في المنطقة.

وأطلق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم 9 تشرين الأول/ أكتوبر، عملية عسكرية تحت مسمى "نبع السلام" شمال شرقي سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين" في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول أخرى)، وتأمين عودة اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم تركيا إلى بلادهم.