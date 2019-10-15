البيت الأبيض: نائب الرئيس الأمريكي يلتقي أردوغان بعد غد الخميس

© Sputnik . Alexei Nikolskiy

وأوضح البيت الأبيض أن بنس سيلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الخميس 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري في أنقرة.

مشيراً إلى أن بنس سيؤكد "التزام ترامب بإبقاء العقوبات الاقتصادية على تركيا لحين التوصل لحل".

وسيدعو بينس خلال المفاوضات في تركيا لوقف إطلاق نار فوري في سوريا وبدء المحادثات.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، إطلاق عملية عسكرية في منطقة شمال سوريا، تحت اسم "نبع السلام".

Advertisements

وادعت تركيا أن العملية تهدف للقضاء على التهديدات التي يمثلها مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية السورية ومسلحو تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) وتمكين اللاجئين السوريين في تركيا من العودة إلى ديارهم بعد إقامة "منطقة آمنة".

ودخلت وحدات منالجيش السوري مدينة منبج الاستراتيجية في شمال سوريا، أمس الاثنين، تطبيقاً لاتفاق أعلنت الإدارة الذاتية الكردية توصلها إليه مع دمشق، لصدّ هجوم واسع بدأته تركيا وفصائل سورية موالية لها منذ نحو أسبوع.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن "وحدات من الجيش العربي السوري دخلت مدينة منبج في ريف حلب الشمالي الشرقي".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش السوري أحكم سيطرته الكاملة على مدينة منبج شمال البلاد بعد انسحاب القوات الأمريكية منها، مضيفة أن الشرطة العسكرية الروسية تسير دوريات في المنطقة.