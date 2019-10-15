سجن صحفي في دولة عربية بتهمة "إحباط معنويات الجيش"

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© AP Photo / Anis Belghoul
ويعمل بودور لحساب مواقع إخبارية على الإنترنت وهو عضو في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهي منظمة مستقلة.
ولم يصدر تعليق بعد من الجماعة الحقوقية أو من هيئات قضائية.
وتشهد الجزائر احتجاجات أسبوعية حاشدة لمعارضي إجراء انتخابات رئاسية مقررة يوم 12 ديسمبر/ كانون الأول.
ويرفض المحتجون إجراء الانتخابات مع استمرار وجود بعض حلفاء الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في السلطة قائلين إنها لا يمكن أن تكون حرة أو نزيهة.
وترى السلطات أن الانتخابات الرئاسية هي السبيل الوحيد لإنهاء أزمة سياسية سببتها استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أبريل/ نيسان تحت ضغط المتظاهرين.
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