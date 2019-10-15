"أنصار الله": أكثر من 42 غارة للتحالف على صعدة وحجة

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© Photo / Joint forces Dallaa
وأشار إلى تزامن الغارات مع "تصعيد مستمر في جبهات الحدود ومحاولات تقدم في جبهات مختلفة".
وأكد "التصدي لمحاولات التقدم دون تحقيق أي نتيجة تذكر".
وكانت جماعة أنصار الله، قد أعلنت في 20 سبتمبر/ أيلول المنصرم عن "مبادرة سلام" تتمحور حول وقف الهجمات على السعودية "بالطيران المسير والصواريخ الباليستية وكافة أشكال الاستهداف"، وقالت إنها "ننتظر رد التحية بمثلها أو بأحسن منها" من جانب الرياض.
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