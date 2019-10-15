هذا الموضوع جوجل تقدم تطبيق Recorder في هواتف Pixel 4 بميزة التسجيل والنسخ في نفس الوقت ظهر على التقنية بلا حدود.
قدمت شركة جوجل في هواتف Pixel 4 التي أعلن عنها اليوم إصدار جديد من تطبيق Recorder الذي ينطلق بميزة تسجيل الصوتيات ونسخها في نفس الوقت.
يأتي تطبيق Recorder الآن بتحسينات مع تقنية الذكاء الإصطناعي، لدعم المستخدم لتسجيل الصوتيات ونسخها في نفس الوقت، مع ميزة البحث عن أصوات محددة وكلمات محددة في التسجيلات الصوتية.
وينطلق الإصدار الجديد من التطبيق مع هواتف Pixel 4، حيث أشارت جوجل إلى أن هذه التحسينات في التطبيق يمكن أن تقدم دعم جيد للطلاب والإعلاميين أيضاً.
كما يأتي التطبيق بخاصية البحث المدمجة لتحديد الكلمات والأصوات، وقد قدمت جوجل عرض حي للتطبيق على هاتف Pixel 4، الذي إستطاع تسجيل الصوتيات ونسخها في وضع airplane على الهاتف، ودون الإتصال بالخدمة السحابية. أيضاً من المقرر أن يتوفر التطبيق الآن باللغة الإنجليزية على أن يتوفر لاحقاً دعم لمزيد من اللغات في التطبيق.
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هذا الموضوع جوجل تقدم تطبيق Recorder في هواتف Pixel 4 بميزة التسجيل والنسخ في نفس الوقت ظهر على التقنية بلا حدود.
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