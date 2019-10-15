شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات عسكرية أمريكية تهاجم قوات مدعومة من تركيا فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقل قناة العربية، عن مسؤول أمريكي، إعلانه أن طائرات عسكرية أمريكية فرقت بالقوة قوات مدعومة من تركيا كانت بالقرب من جنود أميركيين فى سوريا.

كانت قناة "العربية" ، ذكرت أن السيناتور الديمقراطي، جين شاهين، طالبت الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإلغاء زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى واشنطن الشهر المقبل، لتنضم بذلك إلى السيناتورين الديمقراطيين كريس مورفي وفان هولن.