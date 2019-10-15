شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: أعضاء بالكونجرس يطالبون ترامب بإلغاء زيارة أردوغان لواشنطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة "العربية" أن السيناتور الديمقراطي، جين شاهين، طالبت الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإلغاء زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى واشنطن الشهر المقبل، لتنضم بذلك إلى السيناتورين الديمقراطيين كريس مورفي وفان هولن.

وأضافت قناة العربية، أن الرئاسة التركية أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي، أن أردوغان أجرى اتصالاً هاتفياً مع ترامب، اتفقا فيه على اللقاء في واشنطن الشهر المقبل بناء على دعوة من الرئيس الأمريكي.

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