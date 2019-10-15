شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يواصل العدوان.. أنقرة والفصائل الموالية لها يسيطرون على 4 قرى بطريق حلب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت قناة العربية، عن إعلام النظام السوري قولها إن القوات التركية والفصائل الموالية لها تسيطر على 4 قرى على الطريق الدولي حلب.
وكان مسؤول فى الخارجية الأميركية أكد خروج كل قوات بلاده من منبج السورية.
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