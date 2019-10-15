شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق التفاوض المباشر بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عضو الوفد الحكومي لمحادثات السلام مع الحركات المسلحة، محمد حسن التعايشي، انطلاق التفاوض المباشر بين وفد الحكومة و"حركات الكفاح المسلح" غدا الأربعاء.

ونقل بيان لمجلس السيادة عن التعايشي قوله إن المفاوضات ستبدأ بين وفد الحكومة، ووفد فصيل "الحركة الشعبية – شمال" برئاسة عبد العزيز الحلو صباح غدا.

وأكد التعايشى، فى تصريحات صحفية عقب لقاء وفد الحكومة التفاوضي مع لجنة وساطة جمهورية جنوب السودان لمحادثات السلام في جوبا، انتهاء الترتيبات الفنية الرئيسة بين الوفود والوساطة حول التفاوض المباشر، مشيرا إلى أن وفود التفاوض اعلنت مجتمعة التزامها بالانخراط فى مفاوضات جادة بغية التوصل إلى اتفاق سلام شامل يطوي صفحة الحرب فى السودان.

وأوضح التعايشى أن أطراف التفاوض ستدخل الحوار على اساس الشراكة باعتبار أن الجميع شركاء فى الكفاح والنضال وشركاء فى الثورة السودانية، مؤكدا عدم وجود اى خلافات حول الجوانب الفنية بين الوفود أو حول مقر التفاوض.

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من جانبه، قال توت قلواك مستشار رئيس جنوب السودان للشئون الأمنية رئيس لجنة الوساطة، إن اللجنة انخرطت في مشاورات مارثونية مع وفود التفاوض، حول أجندة التفاوض انتهت إلى انطلاق المفاوضات المباشرة غدا الأربعاء.

وعبر عن تفاؤله بتوصل الأطراف السودانية إلى اتفاق سلام شامل يخاطب جذور المشكلة في المناطق المتأثرة بالحرب.