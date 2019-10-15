شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل السعودى يبحث مع رئيس وزراء باكستان القضايا ذات الاهتمام المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم ، الثلاثاء ، رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان. وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الجانبين بحثا تعزيز العلاقات بين البلدين وآفاق التعاون الثنائي، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها . Advertisements حضر اللقاء كبر المسؤولين من كلا البلدين.

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