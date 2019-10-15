شكرا لقرائتكم خبر عن الائتلاف السورى: مقاتلات حربية مجهولة تدمر رتلا عسكريا للنظام السورى فى ريف منبج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت قناة العربية فى خبر عاجل لها عن الائتلاف السورى، قوله إن مقاتلات حربية لم يحدد هويتها دمرت رتلا عسكريا للنظام السورى فى ريف منبج. وكانت قناة العربية، نقلت فى خبر عاجل لها عن قوات سوريا الديمقراطية إعلانها أن قوات النظام السورى ستنتشر بعمق 1 كلم على الحدود مع تركيا، وبحسب ما ذكر المرصد السورى، وجود اشتباكات عنيفة بين الفصائل الموالية لتركيا و قوات قسد قرب بلدة عين عيسى شمال سوريا. Advertisements

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